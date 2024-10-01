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Сковорода «Эмбер Каст» чугун, черный - фото 1

Сковорода «Эмбер Каст» чугун, черный

Артикул: CH-059-215
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина410 мм
  • Высота40 мм
  • Диаметр240/205 мм
  • Вес1,825 кг
  • Материалчугун
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

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