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Тарелка пирожковая «Лайфстиль», коноварь - фото 1

Тарелка пирожковая «Лайфстиль», коноварь

Артикул: CH-063-312
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр160 мм
  • Вес0.185 кг
  • Материалфарфор
  • Цветоранжевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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