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Сковорода черная сталь, серый - фото 1

Сковорода черная сталь, серый

Артикул: CH-059-338
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина380 мм
  • Высота40 мм
  • Диаметр220 мм
  • Вес1,16 кг
  • Материалсталь
  • Цветсерый
  • ФормаКруглая

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