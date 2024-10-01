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Сковорода алюминиевая, тефлон, черный, серебряный - фото 1Сковорода алюминиевая, тефлон, черный, серебряный - фото 2

Сковорода алюминиевая, тефлон, черный, серебряный

Артикул: CH-059-344
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Высота45 мм
  • Диаметр280 мм
  • Вес1,07 кг
  • Материалалюминий
  • Цветчерный, серебряный
  • ФормаКруглая

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