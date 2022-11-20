Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1100 мм
- Ширина680 мм
- Высота760 мм
- Вес300 кг
- Объем0.16 л
- Материал ножекМДФ / шпон
- Количество мест4
- Цвет подстольяБелый
- Цвет столешницыБелый
- Страна изготовленияРоссия
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