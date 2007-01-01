Характеристики товара
Описание
Оригинальный и эксцентричный. А еще компактный, удобный и безопасный. Стол обеденный Oxville найдет массу применений в Вашем доме. Плавные линии, скругленные углы - интересный вариант для любителей нестандартных дизайнерских решений. По-новому обыграть привычное пространство можно, если задействовать углы. Треугольный стол Oxville отлично подходит для этих целей. Ломаем стереотипы, создаем самобытное пространство с особенным характером.
Стол обеденный Oxville идеально вписывается в помещение, если в нем уже есть плавные линии. Углы стола Oxville скруглённые – это внесёт нотку душевности в обстановку. Пожалуй, подходит для романтиков: форма стола позволяет креативно обыграть уголок для романтичного tet-a-tet.
Также вариант треугольного стола стоит рассмотреть тем, кто подбирает мебель для маленькой кухни, террасы или балкона. Стол Oxville позволит значительно сэкономить место. Габаритные размеры: ширина 80см, длина 90 см. Благодаря плавным линиям столешницы и отсутствию острых углов стол безопасен. Данное обстоятельство особенно важно, когда в семье есть маленькие дети.
Столешница выполнена из МДФМДФ с дубовым шпоном. Ножки из массива цельного каучукового дерева.
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Размер упаковки: 96х85х10,5 см.
Требуется сборка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина800 мм
- Высота755 мм
- Диаметр900 мм
- Материал подстольядерево
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки960 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки105 мм
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет