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Стол обеденный Oxville

Артикул: CH-050-320
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Оригинальный и эксцентричный. А еще компактный, удобный и безопасный. Стол обеденный Oxville найдет массу применений в Вашем доме. Плавные линии, скругленные углы - интересный вариант для любителей нестандартных дизайнерских решений. По-новому обыграть привычное пространство можно, если задействовать углы. Треугольный стол Oxville отлично подходит для этих целей. Ломаем стереотипы, создаем самобытное пространство с особенным характером.

Стол обеденный Oxville идеально вписывается в помещение, если в нем уже есть плавные линии. Углы стола Oxville скруглённые – это внесёт нотку душевности в обстановку. Пожалуй, подходит для романтиков: форма стола позволяет креативно обыграть уголок для романтичного tet-a-tet.

Также вариант треугольного стола стоит рассмотреть тем, кто подбирает мебель для маленькой кухни, террасы или балкона. Стол Oxville позволит значительно сэкономить место. Габаритные размеры: ширина 80см, длина 90 см. Благодаря плавным линиям столешницы и отсутствию острых углов стол безопасен. Данное обстоятельство особенно важно, когда в семье есть маленькие дети.

Столешница выполнена из МДФ, цвет натуральный дуб. Ножки из массива дерева, цвета орех.

Размер упаковки: 96х85х10,5 см.

Требуется сборка.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота755 мм
  • Диаметр900 мм
  • Толщина столешницы1.8 мм
  • Материал подстольядерево
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки960 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки105 мм
  • Объём упаковки0.09 м3

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