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Стол Сканди М 90, Натуральное дерево/Слоновая кость - фото 1Стол Сканди М 90, Натуральное дерево/Слоновая кость - фото 2Стол Сканди М 90, Натуральное дерево/Слоновая кость - фото 3

Стол Сканди М 90, Натуральное дерево/Слоновая кость

Артикул: CH-052-957
15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес23 кг
  • Каркасмассив березы
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбежевый, белый

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