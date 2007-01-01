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Настоящее фото товара Стол обеденный Oxville, натуральный орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Oxville, натуральный орех
48 оценок
17 99014
20 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Oxville, натуральный орех - фото 1Стол обеденный Oxville, натуральный орех - фото 2Стол обеденный Oxville, натуральный орех - фото 3Стол обеденный Oxville, натуральный орех - фото 4Стол обеденный Oxville, натуральный орех - фото 5
Распродажа

Стол обеденный Oxville, натуральный орех

Артикул: CH-023-009
48 оценок
Основные характеристики
  • Длина900 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыМДФ
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальный и эксцентричный. А еще компактный, удобный и безопасный. Стол обеденный Oxville найдет массу применений в Вашем доме. Плавные линии, скругленные углы - интересный вариант для любителей нестандартных дизайнерских решений. По-новому обыграть привычное пространство можно, если задействовать углы. Треугольный стол Oxville отлично подходит для этих целей. Ломаем стереотипы, создаем самобытное пространство с особенным характером.



Стол обеденный Oxville идеально вписывается в помещение, если в нем уже есть плавные линии. Углы стола Oxville скруглённые – это внесёт нотку душевности в обстановку. Пожалуй, подходит для романтиков: форма стола позволяет креативно обыграть уголок для романтичного tet-a-tet.



Также вариант треугольного стола стоит рассмотреть тем, кто подбирает мебель для маленькой кухни, террасы или балкона. Стол Oxville позволит значительно сэкономить место. Габаритные размеры: ширина 80см, длина 90 см. Благодаря плавным линиям столешницы и отсутствию острых углов стол безопасен. Данное обстоятельство особенно важно, когда в семье есть маленькие дети.



Столешница выполнена из МДФ с шпоном ореха, цвет натуральный. Ножки из массива дерева - натуральный орех.


Размер упаковки: 96х85х10,5 см.



Требуется сборка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольядерево
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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