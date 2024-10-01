Товар в корзине. Перейти
Стол Барнс, венге/стекло белое глянец - фото 1Стол Барнс, венге/стекло белое глянец - фото 2Стол Барнс, венге/стекло белое глянец - фото 3Стол Барнс, венге/стекло белое глянец - фото 4Стол Барнс, венге/стекло белое глянец - фото 5Стол Барнс, венге/стекло белое глянец - фото 6Стол Барнс, венге/стекло белое глянец - фото 7

Стол Барнс, венге/стекло белое глянец

Артикул: CH-057-021
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье 1091EM
Фотография товара Подстолье 1091EM от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Eames M красный
Фотография товара Стул Eames M красный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол у которого все грани скруглены безусловно понравится вашим детям. Все углы травмобезопасны и в то же время хорошо продумана эргономика. За этим столом очень комфортно сидеть с любой стороны. Бочкообразная форма столешницы сохраняет максимум полезного пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200/1600 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольядерево
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбелый, венге

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Морис 140 Белый мрамор сатинат, стекло/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Морис 140 Белый мрамор сатинат, стекло/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от41 990
Оптовая цена

Стол Морис 140 Белый мрамор сатинат, стекло/ черный каркас

35
Фотография товара Стол Франк 160 График, стекло/ дуб галифакс, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Франк 160 График, стекло/ дуб галифакс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от47 390
Оптовая цена

Стол Франк 160 График, стекло/ дуб галифакс, черный

45
В пути 13 шт.
Фотография товара Стол обеденный Лори, перламутровый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Лори, перламутровый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
96 390
Оптовая цена

Стол обеденный Лори, перламутровый мрамор

30
Распродажа
Фотография товара Стол Miller, черный мрамор, закаленное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Miller, черный мрамор, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
33 9901
34 090 ₽Оптовая цена

Стол Miller, черный мрамор, закаленное стекло

57
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол Solution, серый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Solution, серый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена

Стол Solution, серый мрамор

34
Фотография товара Стол деревянный Кантри 160 орех с золотой патиной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Кантри 160 орех с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от93 690
Оптовая цена

Стол деревянный Кантри 160 орех с золотой патиной

49
Фотография товара Стол деревянный Павия орех с коричневой патиной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Павия орех с коричневой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
44 690
Оптовая цена

Стол деревянный Павия орех с коричневой патиной

38
Фотография товара Стол деревянный Матис орех темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Матис орех темный, произведённого компанией ChiedoCover
от46 290
Оптовая цена

Стол деревянный Матис орех темный

42
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон

49
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Толедо D80 мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Толедо D80 мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от14 29021
17 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Толедо D80 мрамор

35
В наличии 39 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван Scott трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от61 290
Оптовая цена

Диван Scott трехместный

84
Распродажа
Фотография товара Люстра подвесная V2623-8P Katar 8*E14*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная V2623-8P Katar 8*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от17 99065
49 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная V2623-8P Katar 8*E14*60W

44
Фотография товара Диван Клаб, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Клаб, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от121 490
Оптовая цена

Диван Клаб, 2-х местный

75
Фотография товара Стол деревянный Тринити Лофт дуб делано, белый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Тринити Лофт дуб делано, белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 800
Оптовая цена

Стол деревянный Тринити Лофт дуб делано, белый матовый

46
Фотография товара Стул обеденный Ralph Ткань Темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Ralph Ткань Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Стул обеденный Ralph Ткань Темно-серый

5
В наличии 66 шт.
Фотография товара Комод Кассио 3 ящика, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Кассио 3 ящика, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Комод Кассио 3 ящика, мятный

8

Другие товары из раздела обеденные столы

Настоящее фото товара Стол Rolf на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стол Rolf на металлокаркасе

50
Настоящее фото товара Стол Cerro 1400, раздвижной, овальный, белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от57 090
Оптовая цена

Стол Cerro 1400, раздвижной, овальный, белый глянец

33
Фотография товара Стол обеденный Актан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Актан, произведённого компанией ChiedoCover
от107 190
Оптовая цена

Стол обеденный Актан

185
Фотография товара Стол Stockholm, раскладной, серый дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Stockholm, раскладной, серый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от47 290
Оптовая цена

Стол Stockholm, раскладной, серый дуб

33
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол деревянный Бриллиант белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Бриллиант белый, произведённого компанией ChiedoCover
25 990
Оптовая цена

Стол деревянный Бриллиант белый

35
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол деревянный Балмет, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Балмет, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от64 790
Оптовая цена

Стол деревянный Балмет, молочный

38
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол прямоугольный KENNER Сидней-120, столешница стекло белое матовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол прямоугольный KENNER Сидней-120, столешница стекло белое матовое, произведённого компанией ChiedoCover
27 990
Оптовая цена

Стол прямоугольный KENNER Сидней-120, столешница стекло белое матовое

42
Фотография товара Стол круглый KENNER Берлин-100, столешница стекло белое матовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол круглый KENNER Берлин-100, столешница стекло белое матовое, произведённого компанией ChiedoCover
27 990
Оптовая цена

Стол круглый KENNER Берлин-100, столешница стекло белое матовое

32
Распродажа
Фотография товара Стол барный Knobb 120*60 черный, столешница от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Knobb 120*60 черный, столешница, произведённого компанией ChiedoCover
22 99030
32 490 ₽Оптовая цена

Стол барный Knobb 120*60 черный, столешница

32
В наличии 21 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Хлод от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Хлод, произведённого компанией ChiedoCover
от92 390
Оптовая цена

Стол раздвижной Хлод

6

Товар в корзине

Стол Барнс, венге/стекло белое глянец
Стол Барнс, венге/стекло белое глянец
от 26 090
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван Scott трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от61 290
Оптовая цена

Диван Scott трехместный

84
Распродажа
Фотография товара Люстра подвесная V2623-8P Katar 8*E14*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная V2623-8P Katar 8*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от17 99065
49 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная V2623-8P Katar 8*E14*60W

44
Фотография товара Диван Клаб, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Клаб, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от121 490
Оптовая цена

Диван Клаб, 2-х местный

75
Фотография товара Стол деревянный Тринити Лофт дуб делано, белый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Тринити Лофт дуб делано, белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 800
Оптовая цена

Стол деревянный Тринити Лофт дуб делано, белый матовый

46