Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина900 мм
- Высота740 мм
- Вес18 кг
- Объем0.1 л
- Материал столешницыЛДСП
- Материал ножекМассив березы
- Количество мест4
- Цвет подстольяЧерный
- Страна изготовленияРоссия
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