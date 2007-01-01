Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Джилианна, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Джилианна, лофт
61 оценка
45 890
Товар в корзине. Перейти
Стол Джилианна, лофт - фото 1Стол Джилианна, лофт - фото 2Стол Джилианна, лофт - фото 3Стол Джилианна, лофт - фото 4Стол Джилианна, лофт - фото 5Стол Джилианна, лофт - фото 6
3D-модель
Примерить в интерьере

Стол Джилианна, лофт

Артикул: CH-050-816
61 оценка
Основные характеристики
  • Высота750 мм
  • Диаметр1600 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вес36,5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол лофт Ривьера
Фотография товара Стол лофт Ривьера от компании ChiedoCover.
Следующий Стол лофт Мук
Фотография товара Стол лофт Мук от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Джилианна - стиль и функциональность для бизнес-пространств.

Стол Джилианна — это современное решение для заведений Хорека, сочетающее в себе элегантный дизайн и практичность. Его круглая деревянная столешница с натуральной текстурой создает уютную атмосферу, а металлическое X-образное основание обеспечивает устойчивость и современный вид.

Ключевые преимущества:

Функциональный дизайн
Центральное отверстие в столешнице позволяет удобно организовать провода или закрепить зонт, делая стол идеальным для летних веранд и бизнес-пространств.

Прочность и устойчивость
Металлическое основание с крестообразной конструкцией обеспечивает устойчивость даже при интенсивном использовании.

Универсальность
Стол гармонично впишется в любой интерьер, подходя для ресторанов, кафе и офисов.

Легкость в обслуживании
Гладкая деревянная поверхность устойчива к загрязнениям и легко очищается, что особенно важно для заведений с высокой проходимостью.

Стол Джилианна — это не просто мебель, а инструмент создания комфортного и стильного пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1600 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вес36,5 кг
  • Вид кромкиПВХ
  • Материалметалл, дерево
  • Размер основания1000 мм
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1640 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки1640 мм
  • Объём упаковки2.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Стол Джилианна, лофт - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Джилианна, лофт - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Джилианна, лофт - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Джилианна, лофт - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Джилианна, лофт - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Джилианна, лофт - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Джилианна, лофт - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Джилианна, лофт - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Джилианна, лофт - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Джилианна, лофт - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Джилианна, лофт - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Джилианна, лофт - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Джилианна, лофт - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Джилианна, лофт - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Джилианна, лофт - столешница в цвете Белый Белый
Стол Джилианна, лофт - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Джилианна, лофт - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Джилианна, лофт - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Джилианна, лофт - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Джилианна, лофт - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Джилианна, лофт - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Джилианна, лофт - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Джилианна, лофт - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Джилианна, лофт - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Джилианна, лофт - столешница в цвете БукБук
Стол Джилианна, лофт - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Джилианна, лофт - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Джилианна, лофт - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Джилианна, лофт - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Джилианна, лофт - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89020
22 190 ₽

Стол Лофт-1

41
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290

Стол Лофт-2

47
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590

Стол Лофт-3

39
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890

Стол Лофт-4

434
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-9 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-9, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49011
7 290 ₽

Стол Лофт-9

51
Хит
Фотография товара Стол Лофт 13 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 13, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590

Стол Лофт 13

30
Фотография товара Стол Лофт 14 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 14, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390

Стол Лофт 14

42
Фотография товара Стол Лофт 15 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 15, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Стол Лофт 15

33

Другие товары из раздела обеденные столы

Фотография товара Стол раскладной Теодоро, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Теодоро, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Стол раскладной Теодоро, орех

49
Фотография товара Стол деревянный Лота Лофт дуб вотан матовый белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Лота Лофт дуб вотан матовый белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стол деревянный Лота Лофт дуб вотан матовый белый

42
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол обеденный Stem D90 мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от23 89041
39 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Stem D90 мрамор

26
Распродажа
Фотография товара Стол лофт Ray HPL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол лофт Ray HPL, произведённого компанией ChiedoCover
от7 29016
8 590 ₽

Стол лофт Ray HPL

8
  • коричневый, черный
  • бежевый, белый
Фотография товара Стол Монте 120, Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте 120, Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от34 090
Оптовая цена

Стол Монте 120, Натуральное дерево

9
  • бежевый, коричневый
  • коричневый, белый
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Монте М 90, Орех/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте М 90, Орех/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена

Стол Монте М 90, Орех/Слоновая кость

9
  • коричневый, черный
  • бежевый, коричневый, белый
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди М 90, Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди М 90, Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от25 19019
31 090 ₽Оптовая цена

Стол Сканди М 90, Слоновая кость

6
  • коричневый, белый, серый
  • бежевый, белый
  • черный
В наличии 4 шт.
Хит
Фотография товара Стол раздвижной Капри со стеклом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Капри со стеклом, произведённого компанией ChiedoCover
от30 690
Оптовая цена

Стол раздвижной Капри со стеклом

11
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стол Мюнхен 44, морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Мюнхен 44, морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от29 290
Оптовая цена

Стол Мюнхен 44, морилка

9
Фотография товара Стол Альбано Люкс СТ, дуб золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Альбано Люкс СТ, дуб золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена

Стол Альбано Люкс СТ, дуб золотой

5

Товар в корзине

Стол Джилианна, лофт
Стол Джилианна, лофт
от 45 890
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности