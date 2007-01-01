Характеристики товара
Описание
Стол Джилианна - стиль и функциональность для бизнес-пространств.
Стол Джилианна — это современное решение для заведений Хорека, сочетающее в себе элегантный дизайн и практичность. Его круглая деревянная столешница с натуральной текстурой создает уютную атмосферу, а металлическое X-образное основание обеспечивает устойчивость и современный вид.
Ключевые преимущества:
Функциональный дизайн
Центральное отверстие в столешнице позволяет удобно организовать провода или закрепить зонт, делая стол идеальным для летних веранд и бизнес-пространств.
Прочность и устойчивость
Металлическое основание с крестообразной конструкцией обеспечивает устойчивость даже при интенсивном использовании.
Универсальность
Стол гармонично впишется в любой интерьер, подходя для ресторанов, кафе и офисов.
Легкость в обслуживании
Гладкая деревянная поверхность устойчива к загрязнениям и легко очищается, что особенно важно для заведений с высокой проходимостью.
Стол Джилианна — это не просто мебель, а инструмент создания комфортного и стильного пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр1600 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вес36,5 кг
- Вид кромкиПВХ
- Материалметалл, дерево
- Размер основания1000 мм
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1640 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки1640 мм
- Объём упаковки2.10 м3
- Изделия стопируютсяНет