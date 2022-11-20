Характеристики товара
Описание
Длина стола: 120 - 159 см
Ширина стола: 80 см
Высота стола: 75 см
Основные характеристики
- Вес33 кг
- Объем0.192 мл
- Количество мест2
- Материал ножекМассив гевеи
- Страна изготовленияМалайзия
Длина стола: 120 - 159 см
Ширина стола: 80 см
Высота стола: 75 см
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