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Стол деревянный EV Elva молочный - фото 1Стол деревянный EV Elva молочный - фото 2Стол деревянный EV Elva молочный - фото 3Стол деревянный EV Elva молочный - фото 4Стол деревянный EV Elva молочный - фото 5Стол деревянный EV Elva молочный - фото 6Стол деревянный EV Elva молочный - фото 7Стол деревянный EV Elva молочный - фото 8Стол деревянный EV Elva молочный - фото 9

Стол деревянный EV Elva молочный

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Характеристики товара

Описание

Длина стола: 120 - 159 см

Ширина стола: 80 см

Высота стола: 75 см

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Основные характеристики

  • Вес33 кг
  • Объем0.192 мл
  • Количество мест2
  • Материал ножекМассив гевеи
  • Страна изготовленияМалайзия

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