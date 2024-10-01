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Стол Хоквуд, белый/стекло белое глянец

Артикул: CH-057-007
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Никто не говорил что маленький стол не может быть качественным и удобным. Стол выполнен из самых качественных материалов, комфортно размещает 4 чел в сложенном и 6 чел в разложенном состоянии. Используется качественный, легкий механизм раскладки и удобная вставка "бабочка".

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900/1200 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольядерево
  • Модификации столаРаскладной
  • Цветбелый

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