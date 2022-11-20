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Стол Кантри крем / патина золото

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Характеристики товара

Описание

Длина стола в разложенном виде: 240 - 280 см
Длина: 200 см

Вес: 87 кг
Объем: 0.6 куб. м
Размер упаковки (ДхШхВ): 1140 x 2050 x 180 мм
Размер упаковки 2 (ДхШхВ): 400 x 700 x 170 мм
Размер упаковки 3 (ДхШхВ): 1100 x 430 x 250 мм

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина1070 мм
  • Высота790 мм
  • Толщина столешницы20 мм
  • Вес87 кг
  • Материал столешницыМДФ, шпон
  • Цветбежевый, белый
  • Материал ножекМассив бука
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.60 м3
  • Вес упаковки87 кг

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