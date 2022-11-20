Характеристики товара
Описание
Длина стола в разложенном виде: 240 - 280 см
Длина: 200 см
Вес: 87 кг
Объем: 0.6 куб. м
Размер упаковки (ДхШхВ): 1140 x 2050 x 180 мм
Размер упаковки 2 (ДхШхВ): 400 x 700 x 170 мм
Размер упаковки 3 (ДхШхВ): 1100 x 430 x 250 мм
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина1070 мм
- Высота790 мм
- Толщина столешницы20 мм
- Вес87 кг
- Материал столешницыМДФ, шпон
- Цветбежевый, белый
- Материал ножекМассив бука
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.60 м3
- Вес упаковки87 кг