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Стол деревянный Павия орех с коричневой патиной - фото 1Стол деревянный Павия орех с коричневой патиной - фото 2Стол деревянный Павия орех с коричневой патиной - фото 3Стол деревянный Павия орех с коричневой патиной - фото 4Стол деревянный Павия орех с коричневой патиной - фото 5Стол деревянный Павия орех с коричневой патиной - фото 6Стол деревянный Павия орех с коричневой патиной - фото 7Стол деревянный Павия орех с коричневой патиной - фото 8Стол деревянный Павия орех с коричневой патиной - фото 9

Стол деревянный Павия орех с коричневой патиной

Артикул: CH-035-485
38 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота800 мм
  • Вес32.6 кг
  • Объем0.2 л
  • Материал ножекМассив бука
  • Количество мест2
  • Страна изготовленияРоссия

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