Стол с прямоугольной столешницей из МДФ

5 оценок

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Стол с прямоугольной столешницей из МДФ

4.8
11 290 ₽
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Стол обеденный Деминг
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Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый

Характеристики товара

Описание

Стол обеденный из высокотехнологичного материала с прямоугольной столешницей из МДФ.
Каркас массив бука. Ножки изготовлены из массива бука

габариты 130*90*12 0,12

вес 22.5

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Основные характеристики

  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольябук
  • Цветбелый
  • Размер1200*800 мм

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