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Настоящее фото товара Стол барный Form 60*60 светлое дерево / черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол барный Form 60*60 светлое дерево / черный
26 оценок
16 29035
24 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол барный Form 60*60 светлое дерево / черный - фото 1Стол барный Form 60*60 светлое дерево / черный - фото 2Стол барный Form 60*60 светлое дерево / черный - фото 3Стол барный Form 60*60 светлое дерево / черный - фото 4Стол барный Form 60*60 светлое дерево / черный - фото 5
Распродажа

Стол барный Form 60*60 светлое дерево / черный

Артикул: CH-050-051
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1030 мм
  • Вес19.3 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный барный стол на одной ножке позволяет обустроить небольшие пространства кухни, кафе или бара.

Компактная столешница 60*60 см выполнена из МДФ с покрытием из шпона. Устойчивое основание изготовлено из металла в тон столешнице.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1030 мм
  • Вес19.3 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал ножексталь
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1010 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Габариты упаковки для логистики1010
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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