Характеристики товара
Описание
Лаконичный барный стол на одной ножке позволяет обустроить небольшие пространства кухни, кафе или бара.
Компактная столешница 60*60 см выполнена из МДФ с покрытием из шпона в оттенке светлого дерева. Устойчивое основание изготовлено из металла в черном цвете.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 101*75*10
Масса брутто: 22,000
Объем: 0,076
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина600 мм
- Высота1060 мм
- Вес19.3 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал ножексталь
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1010 мм
- Высота упаковки750 мм
- Глубина упаковки100 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки22 кг