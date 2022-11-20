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Стол Сканди К 100, Натуральное дерево/Слоновая кость - фото 1Стол Сканди К 100, Натуральное дерево/Слоновая кость - фото 2Стол Сканди К 100, Натуральное дерево/Слоновая кость - фото 3

Стол Сканди К 100, Натуральное дерево/Слоновая кость

Артикул: CH-052-917
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Вес23 кг
  • Каркасбереза
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбежевый, белый

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