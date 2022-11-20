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Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый - фото 1Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый - фото 2Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый - фото 3Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый - фото 4Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый - фото 5Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый - фото 6Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый - фото 7Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый - фото 8Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый - фото 9Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый - фото 10

Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый

Артикул: CH-035-502
42 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина670 мм
  • Высота770 мм
  • Вес27 кг
  • Объем0.18 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест2
  • Страна изготовленияРоссия

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