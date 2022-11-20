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Стол раздвижной Лиль 1Р

Артикул: CH-053-209
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол "Лиль" - самый надежный, долговечный и простой в использовании. Классический механизм трансформации, зарекомендовавший себя годами, без труда превратит этот стол из стандартного обеденного, в полноценную обеденную зону для большой компании.

Высота опоры — 730 мм, диаметр — 50 мм.
Расстояние между опор по ширине — 680 мм, по глубине — 480 мм.
Механизм трансформации: поворотно-откидной. Кромка из ПВХ, толщина 1 мм

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Основные характеристики

  • Ширина800/1200 мм
  • Высота750 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл
  • Цветвенге
  • Страна изготовленияРоссия

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