Характеристики товара
Описание
Обеденный стол "Лиль" - самый надежный, долговечный и простой в использовании. Классический механизм трансформации, зарекомендовавший себя годами, без труда превратит этот стол из стандартного обеденного, в полноценную обеденную зону для большой компании.
Высота опоры — 730 мм, диаметр — 50 мм.
Расстояние между опор по ширине — 680 мм, по глубине — 480 мм.
Механизм трансформации: поворотно-откидной. Кромка из ПВХ, толщина 1 мм
Основные характеристики
- Ширина800/1200 мм
- Высота750 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасаметалл
- Цветвенге
- Страна изготовленияРоссия