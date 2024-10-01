Характеристики товара
Описание
Никто не говорил что маленький стол не может быть качественным и удобным. Стол выполнени из самых качественных материалов, комфортно размещает 4 чел в сложенном и 6 чел в разложенном состоянии. Используется качественный, легкий механизм раскладки и удобная вставка "бабочка".
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900/1200 мм
- Глубина700 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольядерево
- Модификации столаРаскладной
- Цветбелый