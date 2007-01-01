Характеристики товара
Описание
Хороший вариант для небольшой кухни. Квадратная столешница при необходимости даёт возможность состыковать несколько столов или вписать его в угол комнаты. Изготовлена столешница из МДФ с качественной имитацией массива, поэтому Тор — это украшение для любого интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина890 мм
- Глубина890 мм
- Высота750 мм
- Расстояние между ножек430 мм
- Материал столешницыМДФ, шпон
- Материал каркасабереза
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет