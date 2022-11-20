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Стол Тор, квадратный, темный орех

Артикул: CH-053-208
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хороший вариант для небольшой кухни. Квадратная столешница при необходимости даёт возможность состыковать несколько столов или вписать его в угол комнаты. Изготовлена столешница из МДФ с качественной имитацией массива, поэтому Тор — это украшение для любого интерьера.

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Основные характеристики

  • Ширина890 мм
  • Глубина890 мм
  • Высота750 мм
  • Расстояние между ножек430 мм
  • Материал столешницыМДФ, шпон
  • Материал каркасабереза
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Вес упаковки9.90 кг

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