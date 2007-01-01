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Настоящее фото товара Стол Тор, квадратный, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Тор, квадратный, темный орех
7 оценок
15 490
Товар в корзине. Перейти
Стол Тор, квадратный, темный орех - фото 1Стол Тор, квадратный, темный орех - фото 2Стол Тор, квадратный, темный орех - фото 3Стол Тор, квадратный, темный орех - фото 4

Стол Тор, квадратный, темный орех

Артикул: CH-053-208
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина890 мм
  • Глубина890 мм
  • Высота750 мм
  • Расстояние между ножек430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Хороший вариант для небольшой кухни. Квадратная столешница при необходимости даёт возможность состыковать несколько столов или вписать его в угол комнаты. Изготовлена столешница из МДФ с качественной имитацией массива, поэтому Тор — это украшение для любого интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина890 мм
  • Глубина890 мм
  • Высота750 мм
  • Расстояние между ножек430 мм
  • Материал столешницыМДФ, шпон
  • Материал каркасабереза
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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