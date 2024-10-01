Характеристики товара
Описание
Стол с классической формой столешницы и удобной геометрией (можно ставить вплотную к стене широкой стороной) и увеличенным местом для размещения по узким краям стола. В то же время все углы скруглены большим, травмобезопасным радиусом. Под столешницей места так же предостаточно. Можно разместить 2 стула шириной до 47см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1300/1700 мм
- Глубина800 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольядерево
- Модификации столаРаскладной
- Цветбежевый