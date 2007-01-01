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Кофейный столик Petal, коричневый

Артикул: CH-073-334
10 оценок
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Фотография товара Стол журнальный стеклянный, 50*50*50 см, нержавеющая сталь, хром, мрамор от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Столик журнальный Ding, терракотовый, зеленый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Столик с круглой столешницей из массива дерева повысит комфорт любой локации: гостиной, спальни, прихожей, рабочей зоны. Может выполнять как практическую, так и декоративную функцию. Станет идеальным дополнением к дивану, креслу, банкетке, кровати. За ним удобно расположиться с ноутбуком, устроить чайную паузу или превратить его в игровую мини-площадку. Можно использовать в качестве подставки для растений, декора. Стильный, визуально легкий журнальный столик экономит пространство. Лаконичный дизайн позволяет сочетать его с разными предметами и создавать выразительные композиции.

Материал столешницы - массив дерева в дубовом шпоне цвета орех, материал ножек - металл с порошковым покрытием черного цвета. На опорах установлены три наконечника в форме шаров из массива дерева в цвете орех.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота415 мм
  • Диаметр490 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки440 мм
  • Объём упаковки0.09 м3

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Товар в корзине

Кофейный столик Petal, коричневый
Кофейный столик Petal, коричневый
17 290
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