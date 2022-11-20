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Кресло лаунж Royal велюр светло-серый - фото 1Кресло лаунж Royal велюр светло-серый - фото 2Кресло лаунж Royal велюр светло-серый - фото 3Кресло лаунж Royal велюр светло-серый - фото 4Кресло лаунж Royal велюр светло-серый - фото 5Кресло лаунж Royal велюр светло-серый - фото 6Кресло лаунж Royal велюр светло-серый - фото 7

Кресло лаунж Royal велюр светло-серый

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Кресло лаунж Royal велюр бежевый
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Кресло лаунж Royal велюр бежевый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина сиденья61 мм
  • Глубина сиденья50 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал каркасаметалл

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