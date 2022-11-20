Материал сиденья: экокожа
Материал каркаса: хромированный металл
Размеры сиденья внутренние Ш*Г, см.: 43*42,5
Размеры стула общие Ш*Г, см.: 46,5*57,5
Высота сиденья от пола, см.: 46
Высота стула общая, см.: 88
Высота спинки, см.: 42
Вес стула нетто, кг.: 6,2
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, расчетная нагрузка до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 6
Вес стандартной упаковки, кг.: 40.45
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.316