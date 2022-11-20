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Стол Олден, дуб натуральный, массив дуба - фото 1Стол Олден, дуб натуральный, массив дуба - фото 2Стол Олден, дуб натуральный, массив дуба - фото 3Стол Олден, дуб натуральный, массив дуба - фото 4

Стол Олден, дуб натуральный, массив дуба

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Стол Окленд, дуб мореный + черный, массив

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина950 мм
  • Вес10 кг
  • РазмерКоличество персон: 4
  • Размер упаковки97/7/97 см
  • Страна изготовленияБеларусь

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