Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материал каркасадерево
- Цветсиний
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Изделия стопируютсяНет
