Характеристики товара
Описание
Стулья на изящной переплетенной прочной опоре прекрасно впишутся в домашний интерьер или общественное пространство (кафе и рестораны, гостиницы, салоны красоты).
Тщательно продуманные формы спинки и сиденья дизайнерского стула FIT обеспечивают максимальный уровень комфорта.
Опоры стульев.
- ножки выполнены из полированной нержавеющей стали, они не подвержены коррозии и при правильном уходе сохранят свой первоначальный вид 50 лет.
- Максимально аккуратные сварочные швы на ножках тщательно отполированы.
- Напыление нитрид титана, обеспечивает ножкам натуральный цвет золота.
Имеет высокие показатели прочности, стойкости к износу и повреждениям.
Упаковка: качественная,коробка из 5-слойного картона.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина520 мм
- Ширина570 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес6 кг
- Цветоранжевый
- Страна изготовленияРоссия