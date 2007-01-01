Характеристики товара
Описание
Каркас комбинированный выполнен из металла и фанеры, мягкие элементы стула средней жесткости, задние опоры и подлокотники выполнены из массива бука, на представленной модели стула сидушка и спинка выполнены из кожзама.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина610 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья610 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Материалметалл, массив бука
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет