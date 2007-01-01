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Настоящее фото товара Стул Микс, коричневый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Микс, коричневый кожзам
13 оценок
9 49011
10 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Стул Микс, коричневый кожзам

Артикул: CH-051-969
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Каркас комбинированный выполнен из металла и фанеры, мягкие элементы стула средней жесткости, задние опоры и подлокотники выполнены из массива бука, на представленной модели стула сидушка и спинка выполнены из кожзама.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья610 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материалметалл, массив бука
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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