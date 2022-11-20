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Стол обеденный Толедо D80 черный - фото 1 Стол обеденный Толедо D80 черный - фото 2 Стол обеденный Толедо D80 черный - фото 3 Стол обеденный Толедо D80 черный - фото 4

Стол обеденный Толедо D80 черный

Артикул: CH-050-710
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол Толедо - олицетворение стиля и изящества.
Стильная модель обеденного стола с плавными очертаниями украсит кухню, столовую, дачную террасу или современное кафе. Стильная ножка изготовлена из металла в черном цвете, диаметр столешницы 80 см.

Ножки: металл
Столещница: мдф
Диаметр: 80
Высота: 74
Нагрузка: 50
Вес: 7,3
Китай

3 коробки / 1 шт.
Габариты: 88*88*25
1короб: 88*88*7
2короб: 53*53*6
3короб: 75*12*12
Вес брутто: 19,500
1короб: 8,300
2короб: 10,000
3короб: 1,200
Объем: 0,080
1короб: 0,054
2короб: 0,016
3короб: 0,010

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Диаметр800 мм
  • Толщина столешницы18 мм
  • Вес7.3 кг
  • Максимальная нагрузка50 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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