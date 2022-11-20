Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина590 мм
- Высота1020 мм
- Вес14.7 кг
- Материалкожа
- Материал каркасаметалл
- Материал ножекметалл
- Цветбордовый
- Страна изготовленияИндия
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