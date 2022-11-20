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Стул "орландо" оранжевый

Артикул: CH-052-138
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота800 мм
  • Вес13.8 кг
  • Материалкожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияИндия

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