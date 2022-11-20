Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина570 мм
- Высота1080 мм
- Вес12 кг
- Материалкожа
- Материал каркасаметалл
- Материал ножекметалл
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияИндия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Алексис искусственная замша моккоВ наличии 16 шт.
Стул Алексис искусственная замша серыйВ наличии 12 шт.
Кресло компьютерное Логан велюр бежевый
Кресло компьютерное Логан велюр зелёныйВ наличии 1 шт.
Кресло компьютерное Логан велюр пыльно-голубойВ наличии 1 шт.
Кресло компьютерное Логан велюр светло-серый
Стул Tulip, черныйВ наличии 101 шт.
Кресло Кэнди велюр серыйВ наличии 5 шт.
Кресло Кэнди велюр пыльно-розовыйВ наличии 6 шт.
Кресло Кэнди велюр светло-серыйВ наличии 5 шт.
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стол обеденный Кокели
Кресло CH-330M без подлокотников, зеленая экокожа
Кресло для руководителя Свинг Н/П, хром
Кресло ALEX, бирюзовый
Кресло Heart Cone
Офисное кресло, ткань Elain бежевый
Стул барный "статус-б" бордовый
Стул барный "статус-б" коричневый
Стул "раунд" черный
Стул "орландо" оранжевый
Стул "скинер" оранжевый
Стул "скинер" черный
Стул "гарда" бежевый
Стул "статус" бордовый
Стул "хорс" коричневый
Стул "хорс" темно-коричневый