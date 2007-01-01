Мебель для премиум ресторанов

Оптовый прайсОтправим ВКонтакте или на почтуПолучить прайс-лист
Получите полный прайс-лист подборки Мебель для премиум ресторанов
На почту
Вконтакте

Нажмите на кнопку и разрешите нам отправку сообщений, чтобы мы могли прислать вам ссылку на скачивание

Получить в сообщении ВК
Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Киви Диамант, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
5 190 ₽5 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Киви Диамант, коричневый
Настоящее фото товара Стул Kongsberg изумруд, произведённого компанией ChiedoCover-12%
Новинка
5 290 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Kongsberg изумруд
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-12%
НовинкаХит
5 290 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
3.8
Стул Kongsberg, голубой
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover-15%
Новинка
4 690 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Kongsberg, голубой, сплошной
Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Черный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
НовинкаХит
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кьявари Аметистовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Аметистовый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Кьявари Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кьявари Коричневый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 350 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
3.9
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 740 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
1 640 ₽1 840 ₽
Оптовая цена
4
Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Кроссбэк белый/ красный
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
4 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Кроссбэк дерево, венге
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кроссбэк белый/ розовый
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кроссбэк белый/ голубой
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Обеденный стол Монарх, произведённого компанией ChiedoCover
80 000 ₽
Оптовая цена
4.9
Обеденный стол Монарх
Настоящее фото товара Стол Бомбей палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
22 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Бомбей палисандр
Настоящее фото товара Стул Битта, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 900 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Битта
Настоящее фото товара Полукресло Шарри коричневый велюр Amore, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 790 ₽
Оптовая цена
4
Полукресло Шарри коричневый велюр Amore
Настоящее фото товара Кресло Байрон велюр изумруд , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
11 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Байрон велюр изумруд
Настоящее фото товара Кресло Лофт Lounge Nordal, произведённого компанией ChiedoCover
42 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Лофт Lounge Nordal
Настоящее фото товара Слэб Иртыш, произведённого компанией ChiedoCover
69 500 ₽
Оптовая цена
5
Слэб Иртыш
Настоящее фото товара Слэб Ангара, произведённого компанией ChiedoCover
20 900 ₽
Оптовая цена
4.3
Слэб Ангара
Настоящее фото товара Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover-19%
Новинка
6 490 ₽7 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Nikki розовый/ брусничный, произведённого компанией ChiedoCover
8 200 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Nikki розовый/ брусничный
Настоящее фото товара Стол Николло, произведённого компанией ChiedoCover
70 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Николло
Настоящее фото товара Стол Тэодоро, произведённого компанией ChiedoCover
76 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Тэодоро
Настоящее фото товара Стол Матео, произведённого компанией ChiedoCover
115 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Матео
Настоящее фото товара Стол Люцио, произведённого компанией ChiedoCover
96 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Люцио
Настоящее фото товара Стол Кристиано, произведённого компанией ChiedoCover
103 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Кристиано
Настоящее фото товара Стол Карлотта, произведённого компанией ChiedoCover
120 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Карлотта
Настоящее фото товара Стол Патрицио, произведённого компанией ChiedoCover
111 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Патрицио
Настоящее фото товара Стол Раймондо, произведённого компанией ChiedoCover
141 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Раймондо
Настоящее фото товара Кресло Лофт Бенедикт, произведённого компанией ChiedoCover
4 470 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Лофт Бенедикт
Настоящее фото товара Стул Маффин Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
8 550 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Маффин Премиум
Настоящее фото товара Стул Мокка Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
8 700 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Мокка Премиум
Настоящее фото товара Стул Либре, произведённого компанией ChiedoCover
24 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Либре
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Тейлор экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул Тейлор экокожа серый
Настоящее фото товара Стул Ларго велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Ларго велюр капучино
Настоящее фото товара Стул Ларго велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Ларго велюр темно-серый
Настоящее фото товара Стул Вольт рогожка, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Вольт рогожка, светло-коричневый

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют