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Стул "статус" оранжевый

Артикул: CH-052-143
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Вес13.8 кг
  • Материалкожа
  • Материал каркасаметалл
  • Материал ножекметалл
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияИндия

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