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Стул "хорс" коричневый

Артикул: CH-052-146
12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота830 мм
  • Вес8.4 кг
  • Материалкожа
  • Материал каркасаметалл
  • Материал ножекметалл
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияИндия

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