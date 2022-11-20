Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина620 мм
- Высота880 мм
- Вес9.1 кг
- Материалкожа
- Материал каркасаметалл
- Материал ножекметалл
- Цветбежевый
- Страна изготовленияИндия
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