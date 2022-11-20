Товар в корзине. Перейти
Стул "гарда" бежевый - фото 1Стул "гарда" бежевый - фото 2Стул "гарда" бежевый - фото 3

Стул "гарда" бежевый

Артикул: CH-052-141
6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул "скинер" черный
Стул "скинер" черный
Следующий Стул "статус" бордовый
Стул "скинер" черный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота880 мм
  • Вес9.1 кг
  • Материалкожа
  • Материал каркасаметалл
  • Материал ножекметалл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияИндия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Стул Алексис искусственная замша моккоНастоящее фото товара Стул Алексис искусственная замша мокко, произведённого компанией ChiedoCover
от10 9909
11 990 ₽Оптовая цена
80

Стул Алексис искусственная замша мокко

В наличии 16 шт.
Распродажа
Стул Алексис искусственная замша серыйНастоящее фото товара Стул Алексис искусственная замша серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 9909
11 990 ₽Оптовая цена
59

Стул Алексис искусственная замша серый

В наличии 12 шт.
Распродажа
Кресло компьютерное Логан велюр бежевыйНастоящее фото товара Кресло компьютерное Логан велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99011
9 990 ₽Оптовая цена
66

Кресло компьютерное Логан велюр бежевый

Распродажа
Кресло компьютерное Логан велюр зелёныйНастоящее фото товара Кресло компьютерное Логан велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99011
9 990 ₽Оптовая цена
52

Кресло компьютерное Логан велюр зелёный

В наличии 1 шт.
Распродажа
Кресло компьютерное Логан велюр пыльно-голубойНастоящее фото товара Кресло компьютерное Логан велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99011
9 990 ₽Оптовая цена
63

Кресло компьютерное Логан велюр пыльно-голубой

В наличии 1 шт.
Распродажа
Кресло компьютерное Логан велюр светло-серыйНастоящее фото товара Кресло компьютерное Логан велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99011
9 990 ₽Оптовая цена
61

Кресло компьютерное Логан велюр светло-серый

Распродажа
Стул Tulip, черныйНастоящее фото товара Стул Tulip, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 79034
13 290 ₽Оптовая цена
67

Стул Tulip, черный

В наличии 101 шт.
Распродажа
Кресло Кэнди велюр серыйНастоящее фото товара Кресло Кэнди велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 9907
29 990 ₽Оптовая цена
66

Кресло Кэнди велюр серый

В наличии 5 шт.
Распродажа
Кресло Кэнди велюр пыльно-розовыйНастоящее фото товара Кресло Кэнди велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 9907
29 990 ₽Оптовая цена
78

Кресло Кэнди велюр пыльно-розовый

В наличии 6 шт.
Распродажа
Кресло Кэнди велюр светло-серыйНастоящее фото товара Кресло Кэнди велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 9907
29 990 ₽Оптовая цена
95

Кресло Кэнди велюр светло-серый

В наличии 5 шт.

С этим товаром покупают

Стул ИзоНастоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
39

Стул Изо

Стул Сильвия АРМНастоящее фото товара Стул Сильвия АРМ, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена
58

Стул Сильвия АРМ

Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена
30

Стул пластиковый One Shot на полозьях

Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа серо-голубойНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
43

Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа серо-голубой

Кресло CH-330M без подлокотников, бежевая экокожаНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, бежевая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
34

Кресло CH-330M без подлокотников, бежевая экокожа

В наличии 19 шт.
Офисное кресло Ситро, пластик черныйНастоящее фото товара Офисное кресло Ситро, пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена
34

Офисное кресло Ситро, пластик черный

Офисное кресло Ситро, пластик серыйНастоящее фото товара Офисное кресло Ситро, пластик серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена
32

Офисное кресло Ситро, пластик серый

Другие товары из раздела мебель для премиум ресторанов

Стул барный "статус-б" бордовыйНастоящее фото товара Стул барный "статус-б" бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
32 800
12

Стул барный "статус-б" бордовый

Стул барный "статус-б" коричневыйНастоящее фото товара Стул барный "статус-б" коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
32 800
12

Стул барный "статус-б" коричневый

Стул "раунд" черныйНастоящее фото товара Стул "раунд" черный, произведённого компанией ChiedoCover
27 800
11

Стул "раунд" черный

Стул "орландо" оранжевыйНастоящее фото товара Стул "орландо" оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
27 200
5

Стул "орландо" оранжевый

Стул "скинер" оранжевыйНастоящее фото товара Стул "скинер" оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
23 200
14

Стул "скинер" оранжевый

Стул "статус" оранжевыйНастоящее фото товара Стул "статус" оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
28 500
8

Стул "статус" оранжевый

Стул барный "хорс-б" коричневыйНастоящее фото товара Стул барный "хорс-б" коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
28 600
12

Стул барный "хорс-б" коричневый

Стул барный "хорс-б" темно-коричневыйНастоящее фото товара Стул барный "хорс-б" темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
28 600
9

Стул барный "хорс-б" темно-коричневый

Стул "хорс" коричневыйНастоящее фото товара Стул "хорс" коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
24 700
12

Стул "хорс" коричневый

Стул "хорс" темно-коричневыйНастоящее фото товара Стул "хорс" темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
24 700
7

Стул "хорс" темно-коричневый

Товар в корзине

Стул "гарда" бежевый
Стул "гарда" бежевый
24 600
В корзине

С этим товаром покупают

Стул ИзоНастоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
39

Стул Изо

Стул Сильвия АРМНастоящее фото товара Стул Сильвия АРМ, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена
58

Стул Сильвия АРМ

Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена
30

Стул пластиковый One Shot на полозьях

Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа серо-голубойНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
43

Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа серо-голубой