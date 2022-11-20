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Стул "хорс" темно-коричневый

Артикул: CH-052-147
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота830 мм
  • Вес8.4 кг
  • Материалкожа
  • Материал каркасаметалл
  • Материал ножекметалл
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияИндия

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