Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина570 мм
- Высота1080 мм
- Вес12 кг
- Материалкожа
- Материал каркасаметалл
- Материал ножекметалл
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияИндия
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