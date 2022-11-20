Товар в корзине. Перейти
Стул "скинер" черный - фото 1Стул "скинер" черный - фото 2Стул "скинер" черный - фото 3

Стул "скинер" черный

Артикул: CH-052-140
5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул "скинер" оранжевый
Стул "скинер" оранжевый
Следующий Стул "гарда" бежевый
Стул "скинер" оранжевый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота800 мм
  • Вес13.7 кг
  • Материалкожа
  • Материал каркасаметалл
  • Материал ножекметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияИндия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стул Кьявари Bride пластик белыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
324

Стул Кьявари Bride пластик белый

Распродажа
Стул Field пластик белыйНастоящее фото товара Стул Field пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49036
9 990 ₽Оптовая цена
34

Стул Field пластик белый

В наличии 17 шт.
Распродажа
Стул Field пластик темно-бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Field пластик темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49036
9 990 ₽Оптовая цена
30

Стул Field пластик темно-бирюзовый

В наличии 113 шт.
Распродажа
Стул Field пластик черныйНастоящее фото товара Стул Field пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49036
9 990 ₽Оптовая цена
34

Стул Field пластик черный

Распродажа
Стул Юта серыйНастоящее фото товара Стул Юта серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49027
11 490 ₽Оптовая цена
68

Стул Юта серый

В наличии 35 шт.
Распродажа
Стул Юта синийНастоящее фото товара Стул Юта синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99031
11 490 ₽Оптовая цена
54

Стул Юта синий

В наличии 16 шт.
Распродажа
Кресло Шале велюр бежевыйНастоящее фото товара Кресло Шале велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 9908
26 990 ₽Оптовая цена
41

Кресло Шале велюр бежевый

В наличии 2 шт.
Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевыеНастоящее фото товара Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
60

Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые

Распродажа
Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубойНастоящее фото товара Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99012
11 290 ₽
55

Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой

Распродажа
Стул Мила, велюр серый, гобеленНастоящее фото товара Стул Мила, велюр серый, гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
от8 79010
9 690 ₽
64

Стул Мила, велюр серый, гобелен

С этим товаром покупают

Стол Лидер 1 с подставкой для ногНастоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
473

Стол Лидер 1 с подставкой для ног

Распродажа
Стул Хит 20мм с пюпитром, жаккардНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от2 35022
2 990 ₽
29

Стул Хит 20мм с пюпитром, жаккард

Стол обеденный Кобург шампаньНастоящее фото товара Стол обеденный Кобург шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена
36

Стол обеденный Кобург шампань

Диван Декстер раскладнойНастоящее фото товара Диван Декстер раскладной, произведённого компанией ChiedoCover
160 790
Оптовая цена
35

Диван Декстер раскладной

Кресло Heart ConeНастоящее фото товара Кресло Heart Cone, произведённого компанией ChiedoCover
43 090
Оптовая цена
48

Кресло Heart Cone

Настоящее фото товара Офисное кресло KD, черный/ лайм, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
43

Офисное кресло KD, черный/ лайм

Настоящее фото товара Офисное кресло CS54, паприка, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена
38

Офисное кресло CS54, паприка

Другие товары из раздела мебель для премиум ресторанов

Стул барный "статус-б" бордовыйНастоящее фото товара Стул барный "статус-б" бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
32 800
12

Стул барный "статус-б" бордовый

Стул барный "статус-б" коричневыйНастоящее фото товара Стул барный "статус-б" коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
32 800
12

Стул барный "статус-б" коричневый

Стул "раунд" черныйНастоящее фото товара Стул "раунд" черный, произведённого компанией ChiedoCover
27 800
11

Стул "раунд" черный

Стул "орландо" оранжевыйНастоящее фото товара Стул "орландо" оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
27 200
5

Стул "орландо" оранжевый

Стул "статус" бордовыйНастоящее фото товара Стул "статус" бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
28 500
15

Стул "статус" бордовый

Стул "статус" оранжевыйНастоящее фото товара Стул "статус" оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
28 500
8

Стул "статус" оранжевый

Стул барный "хорс-б" коричневыйНастоящее фото товара Стул барный "хорс-б" коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
28 600
12

Стул барный "хорс-б" коричневый

Стул барный "хорс-б" темно-коричневыйНастоящее фото товара Стул барный "хорс-б" темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
28 600
9

Стул барный "хорс-б" темно-коричневый

Стул "хорс" коричневыйНастоящее фото товара Стул "хорс" коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
24 700
12

Стул "хорс" коричневый

Стул "хорс" темно-коричневыйНастоящее фото товара Стул "хорс" темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
24 700
7

Стул "хорс" темно-коричневый

Товар в корзине

Стул "скинер" черный
Стул "скинер" черный
23 200
В корзине

С этим товаром покупают

Стол Лидер 1 с подставкой для ногНастоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
473

Стол Лидер 1 с подставкой для ног

Распродажа
Стул Хит 20мм с пюпитром, жаккардНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от2 35022
2 990 ₽
29

Стул Хит 20мм с пюпитром, жаккард

Стол обеденный Кобург шампаньНастоящее фото товара Стол обеденный Кобург шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена
36

Стол обеденный Кобург шампань

Диван Декстер раскладнойНастоящее фото товара Диван Декстер раскладной, произведённого компанией ChiedoCover
160 790
Оптовая цена
35

Диван Декстер раскладной