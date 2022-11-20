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Стул барный "статус-б" коричневый - фото 1Стул барный "статус-б" коричневый - фото 2Стул барный "статус-б" коричневый - фото 3

Стул барный "статус-б" коричневый

Артикул: CH-052-136
12 оценок
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Стул барный "статус-б" бордовый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота1020 мм
  • Вес14.7 кг
  • Материалкожа
  • Материал каркасаметалл
  • Материал ножекметалл
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияИндия

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