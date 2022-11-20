Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина590 мм
- Высота1020 мм
- Вес14.7 кг
- Материалкожа
- Материал каркасаметалл
- Материал ножекметалл
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияИндия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Кьявари Bride пластик белый
Стул Field пластик белыйВ наличии 17 шт.
Стул Field пластик темно-бирюзовыйВ наличии 113 шт.
Стул Field пластик черный
Стул Юта серыйВ наличии 35 шт.
Стул Юта синийВ наличии 16 шт.
Кресло Шале велюр бежевыйВ наличии 2 шт.
Полукресло Самбука
Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые
Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой
Стол обеденный КенвудВ наличии 15 шт.
Стол обеденный Коттер
Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа
Стол Матео
Стул пластиковый Mork на полозьях
Кресло CH-330M без подлокотников, зеленая экокожа
Диван-скамья Praga, латтеВ наличии 32 шт.
Стул "орландо" оранжевый
Стул "скинер" оранжевый
Стул "скинер" черный
Стул "гарда" бежевый
Стул "статус" бордовый
Стул "статус" оранжевый
Стул барный "хорс-б" коричневый
Стул барный "хорс-б" темно-коричневый
Стул "хорс" коричневый
Стул "хорс" темно-коричневый