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Стул "скинер" оранжевый

Артикул: CH-052-139
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота800 мм
  • Вес13.7 кг
  • Материалкожа
  • Материал каркасаметалл
  • Материал ножекметалл
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияИндия

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