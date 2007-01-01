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Настоящее фото товара Стул Кларк, кофейный ликер, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кларк, кофейный ликер
84 оценки
7 590
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Стул Кларк, кофейный ликер

Артикул: CH-021-461
84 оценки
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота790 мм
  • Вес4,5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

- Мягкий и элегантный стул - для тех, кто ценит комфорт;
- Идеально будет смотреться в интерьере дома, кафе, бара или ресторана;
- Обивка сидения выполнена из микровелюра, чехол не съемный;
- Рекомендация по уходу: чистка пылесосом, для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией.
- НАДЕЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ окрашены порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию;
- Каркас сварной из металла, диаметр/толщина трубы 18х1,5 мм.
- Расстояние между опорами: 440 мм.
- Максимальная статическая нагрузка - 260 кг.

*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота790 мм
  • Вес4,5 кг
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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