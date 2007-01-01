Характеристики товара
Описание
- Идеально будет смотреться в интерьере дома, кафе, бара или ресторана;
- Обивка сидения выполнена из микровелюра, чехол не съемный;
- Рекомендация по уходу: чистка пылесосом, для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией.
- НАДЕЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ окрашены порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию;
- Каркас сварной из металла, диаметр/толщина трубы 18х1,5 мм.
- Расстояние между опорами: 440 мм.
- Максимальная статическая нагрузка - 260 кг.
*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина530 мм
- Высота790 мм
- Вес4,5 кг
- Материал сиденьямикровелюр
- Материал каркасаметалл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет