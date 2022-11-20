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Стул Бэнбу черный / velutto 49

Артикул: CH-035-268
45 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Вес9 кг
  • Объем0.21 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест1
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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