Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина500 мм
- Высота760 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Вес9 кг
- Объем0.21 л
- Материал ножекОкрашенный металл
- Количество мест1
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
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