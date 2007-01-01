Характеристики товара
Описание
Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.
СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. Волнообразные подлокотники придают сидению классический вид. Благодаря модному цвету микровелюра – готовое кресло способно преобразить обстановку и добавить стиля! Сидение отлично смотрится при любом варианте освещения: и естественном, и искусственном.
НАДЕЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на стул 260 кг.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА. Обращаем внимание на детали, мягкое сидение, отведенная назад спинка с подлокотниками, отвечают за вашу уютную и эргономичную посадку.
ОБИВКА выполнена из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон.
СТАНЬТЕ ДИЗАЙНЕРОМ СВОЕГО СТУЛА! Вы можете выбрать любую модель и цвет каркаса в нашем конструкторе. Отгрузка отдельных частей стула (сидения) не осуществляется.
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ: Используйте чистку пылесосом, а для трудновыводимых пятен специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией.
*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина580 мм
- Высота1110 мм
- Вес9,02 кг
- Материалметалл, микровелюр
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет