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Настоящее фото товара Стул барный Лоуэлл, латте, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Лоуэлл, латте
52 оценки
10 990
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Стул барный Лоуэлл, латте

Артикул: CH-032-024
52 оценки
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1110 мм
  • Вес9,02 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный дизайн стула позволяет добавить его в любой дизайн обеденной группы: кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров.
Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. Волнообразные подлокотники придают сидению классический вид. Благодаря модному цвету микровелюра – готовое кресло способно преобразить обстановку и добавить стиля! Сидение отлично смотрится при любом варианте освещения: и естественном, и искусственном.

НАДЕЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на стул 260 кг.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА. Обращаем внимание на детали, мягкое сидение, отведенная назад спинка с подлокотниками, отвечают за вашу уютную и эргономичную посадку.

ОБИВКА выполнена из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон.

СТАНЬТЕ ДИЗАЙНЕРОМ СВОЕГО СТУЛА! Вы можете выбрать любую модель и цвет каркаса в нашем конструкторе. Отгрузка отдельных частей стула (сидения) не осуществляется.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ: Используйте чистку пылесосом, а для трудновыводимых пятен специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией.

*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1110 мм
  • Вес9,02 кг
  • Материалметалл, микровелюр
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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