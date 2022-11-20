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Стул барный Лоуэлл, латте

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Стул барный Саймон велюр тёмно-серый

Характеристики товара

Описание

Лаконичный дизайн стула позволяет добавить его в любой дизайн обеденной группы: кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров. Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. Волнообразные подлокотники придают сидению классический вид. Благодаря модному цвету микровелюра – готовое кресло способно преобразить обстановку и добавить стиля! Сидение отлично смотрится при любом варианте освещения: и естественном, и искусственном.

НАДЕЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на стул 260 кг.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА. Обращаем внимание на детали, мягкое сидение, отведенная назад спинка с подлокотниками, отвечают за вашу уютную и эргономичную посадку.

ОБИВКА выполнена из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон.

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Основные характеристики

  • Высота1110 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес9,02 кг
  • Материалметалл, микровелюр
  • Цветкоричневый, черный

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