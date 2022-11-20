Товар в корзине. Перейти
Стул Терра, черные ножки, велюр голубой - фото 1Стул Терра, черные ножки, велюр голубой - фото 2Стул Терра, черные ножки, велюр голубой - фото 3Стул Терра, черные ножки, велюр голубой - фото 4Стул Терра, черные ножки, велюр голубой - фото 5Стул Терра, черные ножки, велюр голубой - фото 6

Стул Терра, черные ножки, велюр голубой

Артикул: CH-049-397
10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул полубарный Richard, замша серый
Стул полубарный Richard, замша серый
Следующий Стул Игнис, ножки черные, велюр желтый
Стул полубарный Richard, замша серый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Глубина590 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес6 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул В-1, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
7

Стул В-1

Настоящее фото товара Стул В-2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
8

Стул В-2

Стул Волна, хромНастоящее фото товара Стул Волна, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена
15

Стул Волна, хром

Стул В-630 Настоящее фото товара Стул В-630 , произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
2

Стул В-630

Стул В-630 ЛайтНастоящее фото товара Стул В-630 Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
15

Стул В-630 Лайт

Стул В-630 ГрейсНастоящее фото товара Стул В-630 Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
5

Стул В-630 Грейс

Стул ДэгниНастоящее фото товара Стул Дэгни, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
4

Стул Дэгни

Стул Дэгни ГрэйсНастоящее фото товара Стул Дэгни Грэйс, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
15

Стул Дэгни Грэйс

Стул МирэллаНастоящее фото товара Стул Мирэлла, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена
3

Стул Мирэлла

Стул Мирэлла ЛайтНастоящее фото товара Стул Мирэлла Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена
9

Стул Мирэлла Лайт

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Априори темный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена
11

Стол Априори темный

В наличии 59 шт.
Стол ВОЯЖ, 800x800Настоящее фото товара Стол ВОЯЖ, 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
26 490
Оптовая цена
7

Стол ВОЯЖ, 800x800

Стол раскладной Madison 140, закаленное стекло имитация камня белыйНастоящее фото товара Стол раскладной Madison 140, закаленное стекло имитация камня белый, произведённого компанией ChiedoCover
119 990
Оптовая цена
17

Стол раскладной Madison 140, закаленное стекло имитация камня белый

Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркасНастоящее фото товара Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
56 700
Оптовая цена
13

Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас

В наличии 9 шт.
Стол Окленд d1000, лдсп Дуб Галифакс табакНастоящее фото товара Стол Окленд d1000, лдсп Дуб Галифакс табак, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
30

Стол Окленд d1000, лдсп Дуб Галифакс табак

Стол Dolce, дуб античный, мдфНастоящее фото товара Стол Dolce, дуб античный, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
24 490
Оптовая цена
6

Стол Dolce, дуб античный, мдф

Стол Анселм белый / белыйНастоящее фото товара Стол Анселм белый / белый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
12

Стол Анселм белый / белый

В наличии 3 шт.
Другие товары из разделаподборки стульев
Стул ФабрикантНастоящее фото товара Стул Фабрикант, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
9

Стул Фабрикант

Стул Венус Настоящее фото товара Стул Венус , произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
6

Стул Венус

Стул Венский Настоящее фото товара Стул Венский , произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена
2

Стул Венский