Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Глубина590 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Вес6 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
Стул В-1
Стул В-2
Стул Волна, хром
Стул В-630
Стул В-630 Лайт
Стул В-630 Грейс
Стул Дэгни
Стул Дэгни Грэйс
Стул Мирэлла
Стул Мирэлла Лайт
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