Характеристики товара
Описание
Полукресло Borge – дизайнерское решение, способное дополнить интерьер нотками скандинавского стиля. Каркас из натурального бука наделяет данную модель сдержанностью и благородством. Мягкое сиденье предельно эргономично. Сидеть на таком стуле можно подолгу, не ощущая усталости или дискомфорта.
Полукресло Borge выполнено в ткани серии Eskimo, фактура которого напоминает завитушки «барашка». Имеет высокую износостойкость и легко чистится, что удобно для ежедневного использования.
В данном исполнении полукресло Borge – это отличный выбор для тех, кто ищет комфорт и стиль в одном изделии.
МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный (эмаль черная)
СИДЕНЬЕ: ткань (Eskimo 03)
Изготавливается под заказ
Срок изготовления — 21 день
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина550 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес11 кг
- Максимальная нагрузка110 кг
- Обивкаткань Eskimo 03
- Каркасбук
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия