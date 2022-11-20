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Стул барный Смит белый

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Характеристики товара

Описание

Современная модель барного стула будет идеальным дополнением для домашней кухни, бара или салона красоты.
Долговечная обивка из экокожи не требует особого ухода и легко очищается от загрязнений. Каркас стула изготовлен из хромированного металла. Устойчивая база обеспечивает безопасное использование.
Механизм регулировки высоты газ-лифт выдерживает нагрузку до 100 кг.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 47*28*43
Объем: 0,057
Вес: 7,5 кг.

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Основные характеристики

  • Высота1040 мм
  • Ширина395 мм
  • Глубина440 мм
  • Вес6 кг
  • Обивкаэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки470 мм
  • Высота упаковки280 мм
  • Глубина упаковки430 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки7.50 кг

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