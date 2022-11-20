Характеристики товара
Описание
Современная модель барного стула будет идеальным дополнением для домашней кухни, бара или салона красоты.
Долговечная обивка из экокожи не требует особого ухода и легко очищается от загрязнений. Каркас стула изготовлен из хромированного металла. Устойчивая база обеспечивает безопасное использование.
Механизм регулировки высоты газ-лифт выдерживает нагрузку до 100 кг.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 47*28*43
Объем: 0,057
Вес: 7,5 кг.
Основные характеристики
- Высота1040 мм
- Ширина395 мм
- Глубина440 мм
- Вес6 кг
- Обивкаэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки470 мм
- Высота упаковки280 мм
- Глубина упаковки430 мм
- Объём упаковки0.06 м3
- Вес упаковки7.50 кг