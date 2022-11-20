Характеристики товара
Описание
Стул барный Lima, черный, акриловая сетка
Материал: акриловая сетка / хром
Цвет: черный / хром
Материал основания: хром
Цвет основания: хром
Ширина, мм: 400
Высота, мм: 930
Высота макс, мм: 1130
Глубина сидения, мм: 330
Высота до сидения мин., мм: 640
Высота до сидения макс., мм: 860
Максимальная нагрузка: до 120 кг
Основные характеристики
- Высота930-1130 мм
- Высота до сиденья640-860 мм
- Ширина400 мм
- Глубина сиденья330 мм
- Вес9 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Размер упаковки49/46/49 см
- Страна изготовленияКитай