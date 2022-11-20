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Стул барный Lima, черный, акриловая сетка - фото 1Стул барный Lima, черный, акриловая сетка - фото 2Стул барный Lima, черный, акриловая сетка - фото 3Стул барный Lima, черный, акриловая сетка - фото 4

Стул барный Lima, черный, акриловая сетка

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Характеристики товара

Описание

Стул барный Lima, черный, акриловая сетка
Материал: акриловая сетка / хром
Цвет: черный / хром
Материал основания: хром
Цвет основания: хром
Ширина, мм: 400
Высота, мм: 930
Высота макс, мм: 1130
Глубина сидения, мм: 330
Высота до сидения мин., мм: 640
Высота до сидения макс., мм: 860
Максимальная нагрузка: до 120 кг

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Основные характеристики

  • Высота930-1130 мм
  • Высота до сиденья640-860 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина сиденья330 мм
  • Вес9 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Размер упаковки49/46/49 см
  • Страна изготовленияКитай
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